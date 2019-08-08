شكرا لقرائتكم الزمالك يتحمل راتب دونجا مع الإسماعيلي بسبب عواد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365، كواليس وأسرار جديدة، فى صفقة انتقال الحارس محمد عواد، لصفوف نادي الزمالك، قادما من الإسماعيلي.

وسدد نادي الزمالك 35 مليون جنيه، للحصول على خدمات محمد عواد من الإسماعيلي، بخلاف انتقال الثنائى أحمد مدبولي ومحمود عبد العاطي دونجا لقلعة الدراويش على سبيل البيع النهائي.

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كشفت مصادر داخل الزمالك، لـ"الخليج 365"، أن الصفقة لم تتوقف عند الشروط المعلنة فقط، حيث تضمنت الكواليس تنفيذ القلعة البيضاء، أحد شروط مجلس إدارة الدراويش والذى كان ضمن البنود الرئيسية لإتمام التعاقد.

أضافت المصادر، أن الزمالك تحمل قيمة المستحقات المتأخرة لدونجا لدى النادي الإسماعيلي، خلال الموسم الماضي، الذى تواجد خلاله فى قائمة الدراويش على سبيل الإعارة من القلعة البيضاء، كما قام النادي الأبيض بسداد قيمة مقدم عقد دونجا عن الموسم الكروي الجديد، خلال فترة تعاقده مع القلعة الصفراء.