شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يمنح لاعبيه إجازة عيد الأضحى ويهدد بغرامات حال زيادة الوزن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح محمود جابر المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، لاعبى الدراويش، أجازة ثلاثة أيام للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وسط أسرهم، ولكنه حذر من الإفراط بتناول اللحوم خلال عطلة العيد.

وهدد الجهاز الفنى اللاعبين أنه سيتم فرض غرامات على اللاعبين، حال ثبوت تعرضهم لزيادة فى الوزن وهو ما يؤثر على ليقاتهم البدنية بشكل كبير

ومن المقرر أن يخضع اللاعبين لقياسات وزن عقب العيد للوقوف على مدى التزامهم بالتعليمات.

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وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار وحمدي الزوي، كما رحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز .

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل

وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.

وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.