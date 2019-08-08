شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يمنح الأندية حق استبدال 5 لاعبين فى انتقالات يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اتحاد الكرة، استمرار نظام الاستبدال فى لائحة قيد اللاعبين فى قوائم الأندية للموسم الجديد. كشف مصدر بالجبلاية أنه يحق لكل ناد استبدال 5 لاعبين فى قائمته على مدار الموسم وتحديدا فى فترتىّ القيد الصيفية والشتوية. جدير بالذكر أن اتحاد الكرة سبق وأعلن أحقية كل ناد فى قيد 30 لاعبا فى الموسم الجديد، دون التقيد بسن معين بعد إلغاء دورى مواليد 97، كما تمت الموافقة على قيد 4 أجانب فى القائمة بخلاف قيد لاعب فلسطينى أو سورى أو شمال افريقى واحد كلاعب محلى على أن يتم إلغاء هذا القرار فى الموسم بعد المقبل.

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