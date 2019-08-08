شكرا لقرائتكم وادى دجلة يحصل على توقيع ثنائى الأهلى "سرا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365"، توقيع لاعبان من النادي الأهلي على عقود الانتقال لصفوف وادي دجلة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد خروجهما من حسابات الجهاز الفني للقلعة الحمراء بالموسم الكروي الجديد.

وكشفت مصادر مطلعة قيام الثنائي محمد شريف وعمار حمدي، لاعبا النادي الأهلي، بالتوقيع لنادي وادي دجلة، بعد الاتفاق مع مسئولي الأخير حول الانتقال لصفوفه بالموسم المقبل، للحصول على فرصة المشاركة فى المباريات.

وتواجد محمد شريف فى صفوف الأهلي بالموسم الماضي، بينما قضي عمار حمدي الموسم معارا لصفوف الاتحاد السكندري.

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ويترقب ثنائي النادي الأهلي، حسم مسئولي وادي دجلة، مفاوضات التعاقد معهما بشكل رسمي، مع إدارة القلعة الحمراء، خلال الأيام القليلة المقبلة، للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

واستبعد النادي الأهلي الثنائي المذكور من القائمة الأفريقية التى ضمت 26 لاعباً هم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى،محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد محدى قفشة، جيرالدو، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن وأحمد الشيخ.

فيما خرج من قائمة الأهلي الأفريقية 17 لاعبا هم مؤمن زكريا وناصر ماهر وإسلام محارب ومحمد نجيب وأحمد علاء وهشام محمد ومحمد شريف وعمرو جمال لأسباب فنية، فيما تم استبعاد الثلاثى سعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة، ولم تشهد القائمة الأفريقية قيد لاعبى الفريق المُعارين أمثال خماسى الجونة، أحمد ياسر ريان وأحمد حمدى وعمر رضوان ومحمود الجزار وأكرم توفيق وعمار حمدى العائد من الاتحاد السكندري.