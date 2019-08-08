شكرا لقرائتكم لاسارتى يطالب ديانج باستغلال الفرصة في الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد اجتمع الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى مع المالى اليو ديانج لاعب وسط المارد الأحمر من أجل توجيه عدة نصائح له قبل بدء مشاركاته الرسمية مع الفريق.

وطالب لاسارتى خلال حديثه إلى ديانج بضرورة استغلال الفرص التى تتاح له فى الفترة المقبلة مع ضرورة التسلح بعدة مهام خاصة للاعب خط الوسط يأتى فى مقدمتها التسديد من خارج المرمى وعدم الوقوع فى أزمة التمريرات الخاطئة التى تعد أحد أبرز سلبيات لاعبى الوسط.

واثنى لاسارتى على قدرات ديانج وأكد له أن امكانياته تؤهله لان يضيف الكثير للفريق إذ التزم بتعليمات الجهاز الفنى واجتهد فى التدريبات.

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ويستعد الأهلى لمباراة اطلع بره بطل جنوب السودان فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا ببرج العرب الأحد المقبل.

وانضم ديانج للأهلى قادما من مولودية الجزائر الصيف الجارى لتدعيم وسط الفريق وتم قيد اللاعب محليا وأفريقيا.