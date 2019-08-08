شكرا لقرائتكم فرج عامر يشكر محمد حمدى زكى ويؤكد: سموحة فائز من رحيله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شكر المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة، لاعبه السابق محمد حمدى زكى بعد انضمامه للاسماعيلى، مؤكداً أن سموحة هو الفائز الحقيقى فى الصفقة .

وكتب فرج عامر عبر الحساب الشخصى لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قائلا: "شكرا محمد حمدي زكي لاعب سموحة الكبير في كرة القدم الذي انتقل امس الي الاسماعيلي بعد ان قدم كل ما لديه من مجهود بإخلاص وأمانة لخدمة نادي سموحة ونتمني لة التوفيق والنجاح في تجربتة الجديدة للعلم سموحة اشتراه من الاهلي منذ 3 سنوات نظير مليون جنيه وما تحصلنا علية 2,1 مليون جنية"

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ونجح مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع محمد حمدى زكى، مهاجم وصانع ألعاب سموحة بعقد لمدة ثلاث سنوات مقبلة، حيث وقع اللاعب على عقود انضمام للدراويش فى حضور محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات وتامر موسى عضو مجلس الإدارة.