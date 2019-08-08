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عموري يعود إلى الإمارات من بوابة الجزيرة

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عاد الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن "عمّوري" الى بلاده من بوابة نادي الجزيرة، بعد أسابيع من قرار إدارة نادي الهلال السعودي عدم تجديد عقد النجم السابق لنادي العين، بحسب ما أعلن النادي الإماراتي.

وأفاد الجزيرة في بيان ليل الأربعاء الخميس "أكملت شركة الجزيرة لكرة القدم اجراءات التعاقد مع ثنائي منتخبنا الوطني الاول عمر عبد الرحمن وعامر عبد الرحمن بصفة الانتقال الحر وبعقد يمتد لثلاث سنوات لعمر عبد الرحمن، وعامين لعامر عبد الرحمن".

ونقل بيان النادي عن عمّوري "سعادتي كبيرة جدا بالتعاقد مع نادي الجزيرة وبالانضمام للمجموعة الرائعة من اللاعبين (...) وسأعمل جاهدا على الوصول لأفضل وضع بدني ممكن وعلى نيل ثقة الجهاز الفني وزملائي".

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ويأتي التعاقد بعد أقل من شهر على إعلان إدارة الهلال السعودي عدم تجديد عقد صانع الألعاب الدولي البالغ 27 عاما، على خلفية ما قالت أنه عدم وجود "تجاوب" من قبله مع عرض تقدمت به، مؤكدة "ايقاف التفاوض مع عمر عبد الرحمن، مقدمة شكرها وتقديرها للاعب على الفترة التي قضاها في النادي، ومتمنية له التوفيق في المرحلة المقبلة".

وكان عبد الرحمن قد انتقل الى الهلال قادما من العين الإماراتي صيف العام الماضي، علما بأن اللاعب اليمني الأصل المولود في الرياض، انضم الى ناشئي الهلال عام 2000، قبل الانتقال للعين عام 2006.

لكن أفضل لاعب في آسيا لعام 2016، تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي في المراحل الأولى من الموسم المحلي في ، ما اضطره للخضوع لعملية جراحية، وغاب عن معظم الموسم مع الهلال.

وكانت هذه الإصابة الثالثة من نوعها يتعرض لها اللاعب في مسيرته.

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