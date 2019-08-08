موعد مباراة سوريا والعراق اليوم 8-8-2019 في كأس غرب إتحاد آسيا تابع القنوات الناقلة للماتش

نقدم لكم ونتابع معكم موعد مباراة سوريا والعراق في إطار مباريات ومنافسات كأس غرب إتحاد آسيا وكذلك نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة سوريا والعراق حيث تعتبر ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات، كما نوافيكم بجميع تفاصيل توقيت مباراة سوريا ضد العراق حسب التوقيت المحلي للعديد من البلاد العربية والخليجية، كما نوافقكم بتفاصيل أهم المباريات القادمة والقنوات الناقلة للقاء المرتقب.

لم يستطع المنتخب السوري في تحقيق أي إنتصار في تلك البطولة حيث في الجولة الأولى خسروا أمام لبنان بنتيجة هدفين مقابل هدف وفي الجولة الثانية لم يستطيعوا أيضاً أن يحققوا الإنتصار فتعادلوا مع المنتخب اليمني في الجولة الثانية بنتيجة هدف لكل منتخب، أما على الجانب الأخر فإستطاع أن يحقق الإنتصار في مباراتان التي خاضهما الأول كان ضد منتخب لبنان بهدف مقابل لاشئ، والثاني ضد منتخب فلسطين بهدفين مقابل هدف واحد وينتظر المباراة الثالثة ضد منتخب سوريا، ويدخل كلا المنتخبين وعين كل مدير فني على الثلاث نقاط ولا غيرها.

موعد مباراة سوريا والعراق

تقام البطولة في الأراضي العراقية وهي بطولة ليست بالجديدة على المنتخبات الخاصة بغرب آسيا حيث يشارك بها الكثير من المنتخبات العربية مثل منتخب السعودية ومنتخب البحرين ومنتخب اليمن ومنتخب سوريا ومنتخب البحرين ومنتخب سوريا ومنتخب الكويت ومنتخب فلسطين أيضاً بالإضافة إلى المنتخب المستضيف للبطولة منتخب أسود الرافدين منتخب العراق، وتأتي المباراة في يوم الثامن من شهر أغسطس الجاري وبالإضافة إلى مواعيد المباراة المنتظرة ما بين سوريا والعراق كما يلي :

8:30 مساءاً بتوقيت الجزائر.

8:30 مساءاً بتوقيت المغرب.

10:30 مساءاً بتوقيت سوريا.

10:30 مساءاً بتوقيت لبنان.

10:30 مساءاً بتوقيت العراق.

9:30 مساءاً بتوقيت مصر.

10:30 مساءاً بتوقيت فلسطين.

10:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

أهم المباريات القادمة

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جدول الدوري السعودي 2020 مواعيد مباريات دوري المحترفين وتابع المستوي الأول “الهلال – الأهلي – النصر – التعاون”

مباراة سوريا ضد العراق اليوم

وتشاهد الكثير من الجماهير العربية ليست السورية أو العراقية المباراة حيث تعد من أهم المباريات المقامة في تلك الفترة حيث أنها تصنف كأنها قمة عربية قوية جداً من كلا الطرفين حيث إنتصار منتخب سوريا سوف يعطي روح معنوية كبيرة لهم أما على الجانب الأخر فإنتصار العراق سوف يؤكد أن العراق هي صاحبة الكلمة الأقوى في تلك البطولة وتظل هي المرشح الأول للبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة العراض وسوري اليوم

تم تحديد القنوات الناقلة لمباراة العراض وسوريا اليوم لتكون القناة الرياضية الاردنية وأيضا القناة العراقية الرياضية، قم بتنزيل القناة حتي تتمكن من مشاهدة مباراة سوريا والعراق مباشر علي شاشاتهم.