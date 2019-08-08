عدو الأمس زميل اليوم.. لاعب تمنى موت ليونيل ميسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض اللاعب الإسباني جونيور فيربو، ظهير برشلونة الجديد المنضم حديثا للفريق، لموقف محرج مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق، وذلك بعد أيام قليلة على انضمام اللاعب إلى النادي الكتالوني.

صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية، كشفت عن تغريدات سابقة للاعب جونيور فيربو البالغ من العمر 21 عاما، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، احتوت على إساءات بالغة لقائد فريق “البلوجرانا”.. ونشرت الصحيفة تغريدات سابقة لفيربو، عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما، وجه فيها الشتائم لميسي، وتمنى له الموت.

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لاعب برشلونة الجديد لم ينكر كتابته لتلك التغريدات، بقوله: كتبتها وأنا بعمر 15 عاما، وقتها لم يكن أحد يعرفني، ولم أتصور أنها ستلاحقني بعد سنوات.

فيربو يبدو أنه كان وقتها أحد المشجعين المتعصبين مع والده، للغريم التقليدي ريال مدريد الإسباني، وفقا لتقارير إعلامية.

نادي برشلونة كان قد أعلن تعاقده مع الظهير الإسباني الأحد الماضي قادما من فريق ريال بيتيس، مقابل 18 مليون يورو، إضافة إلى 12 مليونا كحوافز إضافية.