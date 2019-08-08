رغم تخطيه 36 عاما.. استقبال أسطوري لداني ألفيس في موطنه بحضور نجوم السامبا.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حظى النجم البرازيلي داني ألفيس، باستقبال أسطوري من جماهير نادي ساو باولو البرازيلي، على استاد مورومبي، بعد انضمام اللاعب لصفوف الفريق قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

داني ألفيس نجم كرة القدم البرازيلية، ظهر في لقطات مع مسئولي النادي ونجوم منتخب البرازيل السابقين، وسط أجواء مفرحة ومدرجات مليئة بالجماهير.

احتفالية تقديم اللاعب السابق لإشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، ضمت الألعاب النارية والورق الملون ورسائل الدعم من لاعبين بارزين على رأسهم الأرجنتيني، ليونيل ميسي والبرازيلي كاسيميرو.

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الحفل حضره أكثر من 40 ألف متفرج ملؤوا معقل فريق ساو باولو الثلاثاء لاستقبال قائد منتخب البرازيل، والذي يملك 40 لقبا.. كما شهدت الاحتفالية أيضا حضور أسماء تركت بصمة في تاريخ ساو بولو مثل كاكا ولويس فابيانو وهيرنانيس.

عقد ألفيس مع باريس سان جيرمان الفرنسي، انتهى هذا الصيف، لينجح ساو باولو في ضمه في الميركاتو الصيفي الحالي بعقد يستمر حتى ديسمبر 2022.

يشار إلى أن ألفيس البالغ من العمر 36 عاما سيرتدي القميص رقم 10 في ساو باولو، وسيكون اللاعب الأعلى راتبا في الدوري البرازيلي.