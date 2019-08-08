واين روني لاعب ومدرب أيضًا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف نادي ديربي كاونتي - المنافس في دوري الدرجة الثانية الانجليزي لكرة القدم – انضمام النجم واين روني من فريق “دي.سي يونايتد” الأمريكي، اعتبارا من يناير المقبل، حيث سيواصل قائد إنجلترا السابق مشواره في الملاعب مع سعيه لدخول عالم التدريب.

النادي قال في بيان له: إن روني البالغ من العمر 33 عاما، وقع عقدا مبدئيا لمدة 18 شهرا مع وجود خيار يسمح بالتمديد لعام آخر وسيعمل أيضا مدربا في الفريق الأول وأكاديمية النادي.

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روني مهاجم مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، قال في بيان بموقع ديربي: السعادة لا تسعني بهذه الفرصة التي منحني إياها ديربي كاونتي.. أتطلع للعمل مع فيليب كوكو مدرب ديربي وجهازه المعاون والفريق الأول اعتبارا من يناير.. أثق في قدرتي على مساعدة النادي وأتطلع لبدء مشواري التدريبي.

روني أصبح أحدث عضو في الجيل الذهبي، لمنتخب إنجلترا يتلمس طريقه في عالم التدريب والادارة الرياضية بعد فرانك لامبارد، مدرب ديربي السابق وتشيلسي حاليا وستيفن جيرارد مدرب رينجرز.

ميل موريس مالك ديربي قال: سينضم وين إلينا لاعبا في المقام الأول لكنه سيحصل على مهام تدريبية أيضا.. الفوائد التجارية لهذه الصفقة ستكون كبيرة ومهمة للنادي، بعد التقارير عن انضمام وين للنادي قدمت الينا الشركة الراعية لقميص الفريق عرض رعاية قياسيا.