- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف نادي ديربي كاونتي - المنافس في دوري الدرجة الثانية الانجليزي لكرة القدم – انضمام النجم واين روني من فريق “دي.سي يونايتد” الأمريكي، اعتبارا من يناير المقبل، حيث سيواصل قائد إنجلترا السابق مشواره في الملاعب مع سعيه لدخول عالم التدريب.
النادي قال في بيان له: إن روني البالغ من العمر 33 عاما، وقع عقدا مبدئيا لمدة 18 شهرا مع وجود خيار يسمح بالتمديد لعام آخر وسيعمل أيضا مدربا في الفريق الأول وأكاديمية النادي.
روني مهاجم مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، قال في بيان بموقع ديربي: السعادة لا تسعني بهذه الفرصة التي منحني إياها ديربي كاونتي.. أتطلع للعمل مع فيليب كوكو مدرب ديربي وجهازه المعاون والفريق الأول اعتبارا من يناير.. أثق في قدرتي على مساعدة النادي وأتطلع لبدء مشواري التدريبي.
روني أصبح أحدث عضو في الجيل الذهبي، لمنتخب إنجلترا يتلمس طريقه في عالم التدريب والادارة الرياضية بعد فرانك لامبارد، مدرب ديربي السابق وتشيلسي حاليا وستيفن جيرارد مدرب رينجرز.
ميل موريس مالك ديربي قال: سينضم وين إلينا لاعبا في المقام الأول لكنه سيحصل على مهام تدريبية أيضا.. الفوائد التجارية لهذه الصفقة ستكون كبيرة ومهمة للنادي، بعد التقارير عن انضمام وين للنادي قدمت الينا الشركة الراعية لقميص الفريق عرض رعاية قياسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر واين روني لاعب ومدرب أيضًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.