مانشستر يونايتد يعود الى التفاوض على صفقة ماندزوكيتش

اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان نادي مانشستر يونايتد اعاد فتح باب المفاوضات مع لاعب نادي يوفنتوس ماريو ماندزوكيتش من اجل سد الثغرة التي تركها رحيل المهاجم البلجيكي للفريق الانكليزي روميلو لوكاكو.
واضافت الصحيفة ان الشياطين الحمر يسعى الى ضم مهاجم مخضرم لتعويض غياب لوكاكو مقابل 73 مليون باوند.
علماً ان اللاعب البلجيكي كان قد وصل الى ميلان من اجل استكمال صفقة انتقاله الى الجيوسيبي مياتزا عبر خضوعه الى الفحص الطبي حيث كان قي استقباله عدد كبير من مشجعي النيراتزوري.
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