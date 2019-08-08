الوداد يقرر الاستئناف ضد قرار الكاف

قرر سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي استئناف الأحكام الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي قضت بإعلان الترجي التونسي بطلا لدوري ابطال افريقيا بعد أن اعتبرت الوداد منسحبا من لقاء الإياب مع تغريمه 50 ألف دولار وهي الغرامة نفسها التي فرضت على الترجي مع تغريم رئيسه حمدي المدب 20 ألف دولار أمريكي.
وكشف سعيد الناصيري في تصريحات صحفية أن إدارة الوداد سيرفع دفوعاته القانونية للجنة الاستئناف داخل الكاف من أجل إعادة النظر لجميع الخروقات و التجاوزات التي مارسها الترجي في حقه خلال مبارتي الذهاب و الإياب خصوصا غياب تقنية الفار.
يذكر ان الوداد البيضاوي لديه 3 ايام لاستئناف قرار لجنة التأديب .
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