الوداد يقرر الاستئناف ضد قرار الكاف

قرر ​سعيد الناصيري​ رئيس نادي ​الوداد البيضاوي المغربي​ استئناف الأحكام الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للـ ​الاتحاد الإفريقي لكرة القدم​ والتي قضت بإعلان ​الترجي التونسي​ بطلا ل​دوري ابطال افريقيا​ بعد أن اعتبرت الوداد منسحبا من لقاء الإياب مع تغريمه 50 ألف دولار وهي الغرامة نفسها التي فرضت على الترجي مع تغريم رئيسه ​حمدي المدب​ 20 ألف دولار أمريكي.

وكشف سعيد الناصيري في تصريحات صحفية أن إدارة الوداد سيرفع دفوعاته القانونية للجنة الاستئناف داخل الكاف من أجل إعادة النظر لجميع الخروقات و التجاوزات التي مارسها الترجي في حقه خلال مبارتي الذهاب و الإياب خصوصا غياب تقنية الفار.

يذكر ان الوداد البيضاوي لديه 3 ايام لاستئناف قرار لجنة التأديب .