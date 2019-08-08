وكيل نيكولا بيبي يكشف عن سر الانتقال الى ارسنال

وغادر مهاجم ساحل العاج ليل الأسبوع الماضي متوجهاً إلى الغانرز مقابل 80 مليون يورو.
وقال الوكيل سمير خياط لموقع "ليكيب": "كان هناك عدد من الأندية الأوروبية على الخط، لكن الأندية التي طلبت نيكولاس كان لديها ثلاثي هجومي، وكان جانبنا الرئيسي هو التفكير في استفادة اللاعب".
وتابع قائلا: "مع وجود اللاعبين الهجوميين سيكون موقف بيبي معقدا. وهدفنا هو ان يكون في موقع مهم في النادي الجديد".
وأضاف: "المستقبل سوف يخبرنا إذا كنا على حق...".
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