مدرب الاردن : الحظ لم يحالفنا امام الكويت

اعتبر ​فيتال بوركيلمانز​ مدرب ​المنتخب الاردني​ ان ركلة الجزاء المبكرة لصالح ​المنتخب الكويتي​ اربكت فريقه في الشوط الاول وانهم احتاجوا لوقت طويل للعودة الى اجواء اللقاء وصنعوا العديد من الفرص دون ان يوفقوا في تحويلها الى اهداف .

وحقق المنتخب الاردني التعادل في الدقيقة الاخيرة من اللقاء الذي جمعه بالمنتخب الكويتي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في ​بطولة اتحاد غرب آسيا​ في العراق ليفقد اماله بالتاهل الى نهائي البطولة.

وعبّر بوركلمانز عن رضاه من الاداء بشكل عام مؤكداً انهم كانوا يستحقون الفوز لكن الحظ حال دون ذلك .

واشار مدرب الاردن الى انهم استفادوا جيدا من البطولة باتاحة فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين الشباب مؤكدا في الختام على مواصلة العمل من اجل هدفهم الرئيسي الذي يتمثل بتصفيات كأسي العالم وآسيا والتي تنطلق في الخامس من ايلول القادم.