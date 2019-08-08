الإعلامي أحمد شوبير يشيد بهجوم الجزيرة الإماراتي بعد التعاقد مع عموري

أشاد الإعلامي المصري أحمد شوبير بانضمام عمر عبد الرحمن (عموري) لاعب العين والهلال السعودي السابق انتقاله للجزيرة المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم الأربعاء.

وقررت إدارة الهلال الشهر الماضي إيقاف التفاوض مع لاعب الوسط الدولي الإماراتي وتوجيه الشكر له على الفترة التي قضاها في الفريق.

وتعرض عموري للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي وغاب عن مباريات الهلال ومنتخب بلاده الإمارات منذ ذلك الحين.

وقال عموري عبر حسابه الشخصي على تويتر اليوم “كل الشكر والتقدير للشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس نادي الجزيرة على حرصه ودعمه لإتمام صفقة انتقالي لنادي الجزيرة. وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه.

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وأضاف: “أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال السعودي على كل ما قدموه لي خلال وجودي في صفوف الفريق العريق صاحب التاريخ المضيء”.

وقال الجزيرة المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم إنه ضم عمر عبد الرحمن “عموري” في صفقة انتقال مجاني.

وأضاف عبر موقعه الرسمي في الإنترنت أن عموري وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات.

وأعلن الفريق أيضا ضم عامر عبد الرحمن لمدة عامين في صفقة انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع العين الإماراتي.