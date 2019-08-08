شكرا لقرائتكم الأهلى يطالب لاعبي الفريق المعارين بتمديد عقودهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولو النادى الأهلى من لاعبى الفريق، الذين قرر النادى الاستغناء عنهم خلال فترة إنتقالات الصيف الجارية على سبيل الإعارة تمديد عقودهم مع القلعة الحمراء قبل الرحيل لأى ناد محلى أو خارجى.

وقال مصدر فى الأهلى إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق تحدث مع بعض اللاعبين الذين سيرحلون عن النادى الصيف الجارى، بعدما استبعدهم الجهاز الفنى من القائمة الأفريقية أمثال إسلام محارب وباسم على وأحمد حمودى وحسين السيد "مارسيلو" وهشام محمد ومؤمن زكريا ومحمد شريف وأحمد حمدى وعمار حمدى.

وأوضح المصدر أن جهاز الكرة بالأهلى طلب هؤلاء اللاعبين بتمديد عقودهم من أجل الحفاظ على حقوق النادى فى اللاعبين الذين يرحلون على سبيل الإعارة، موضحاً أن هناك عدة أمور بشأن التفاوض بين هؤلاء اللاعبين والنادى لتحديد الأندية التى سيرحل لها اللاعبين قبل إعلان الخطوة المقبلة.