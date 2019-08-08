ناشئات منتخب مصر للإسكواش يتأهلن لنهائي بطولة العالم...

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جدة - عمرو شويل تأهل منتخب مصر لناشئات الإسكواش، للمباراة النهائية ببطولة العالم المقامة حاليا في ماليزيا، بعد تغلبه على منتخب انجلترا بنتيجة 3/0، حيث مثل منتخب مصر اللاعبات: هانيا الحمامى وجنا شيحة وفريدة محمد.
وفازت هانيا الحمامى على إليز لازاروس بنتيجة 3-0 : 11-2, 11-5, 11-5، فيما فازت جنى شيحة على أليسون جرين بنتيجة 3-0 : 11-7, 11-4, 11-4، كما فازت فريدة محمد على إيفي كوكسون بنتيجة 2-0 : 11-7, 11-5.
ويلتقي منتخب مصر مع الفائز من لقاء منتخبى ماليزيا وهونج كونج في نهائي البطولة.
الجدير بالذكر أن منتخب الناشئات خاض حتى الأن خمس مباريات خلال مشوار بالبطولة وفاز بها جميعا بنتيجة 3/0 كانت على حساب سنغافورة وفرنسا وسويسرا في دور المجموعات، ثم التغلب على استراليا في ربع النهائي وأخيرا انجلترا في نصف النهائي.
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