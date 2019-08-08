شكرا لقرائتكم هشام محمد يحسم مصيره في الأهلي مع سيد عبد الحفيظ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحصل هشام محمد علي الضوء الأخضر من الأهلي للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعدم حاجه الفريق لجهوده، حيث تلقي لاعب الأهلي عدة عروض خلال الفترة الماضية أبرزها من سموحة والاتحاد.
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