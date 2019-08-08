شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يمنح لاعبيه أجازة عيد الأضحى المبارك عقب مواجهة المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، لاعبى فريقه بمنحهم أجازة 3 أيام للاحتفال بعيد الاضحى المبارك مع أسرهم، على أن يستأنف الفريق تدريباته الاربعاء المقبل على ستاد المصانع الحربية .

ويسافر فريق الإنتاج الحربى، اليوم الخميس، لمدينة الاسماعيلية لمواجهة المصرى البورسعيدى ودياً غداً الجمعة على ستاد الاسماعيلية .

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وخاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف ، ثم واجه عجمان الاماراتى ودياً مساء الاربعاء .

ورحل عن صفوف الانتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير، فيما تعاقد مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا ، وباسم مرسى على سبيل الاعارة من الزمالك ومحمد فييرا من بتروجت.

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 44 هدفًا