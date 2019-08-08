للمرة الثالثة.. صلاح يتعرض للعنصرية.. وبيان عاجل من إيفرتون.. وأول رد فعل من الفرعون

كتب: ضياء السقا

تعرض محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، للعنصرية من جديد، في الملاعب الإنجليزي من قبل أحد مشجعي نادي إيفرتون.

ونشر أحد مشجعي إيفرتون، الغريم التقليدي للريدز، تغريدات وصور تحمل إساءات عنصرية، وتهديدات بحق صلاح على تويتر.

من جانبها أدانت إدارة إيفرتون، الواقعة، وأصدرت بيانا أكدت خلاله: "النادي يدين بأقوى العبارات أي نوع من العنصرية، لقد شاركنا تلك المواد العنصرية المسيئة مع السلطات المختصة، ونبحث الأمر أكثر لفهم ما إذا كان هذا الشخص الذي نشر تلك الإساءات العنصرية عبر "تويتر" ينتمي بالفعل لنا أم لا".

رد فعل صلاح

وفي سياق متصل، تجاهل صلاح، أزمة العنصرية، وأكد على حسابه الشخصي بتويتر، استعداده للموسم الجديد.

وكان صلاح قد تعرض لهتافات عنصرية، من أحد مشجعي وست هام يونايتد، خلال المباراة التي جمعتهما، في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي، الموسم المنصرم.

وتداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو يرصد قيام أحد مشجعي وست هام بسب الدين الإسلامي، أثناء تنفيذ اللاعب المصري ضربة ركنية لليفربول خلال اللقاء.

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المقطع المتداول أصبح حديث وسائل الإعلام البريطانية، والتي أكدت أن إدارة نادي وست هام فتحت تحقيقا في الواقعة، لتحديد هوية الأشخاص الذين قاموا بترديد الهتافات ضد صلاح.

أصدرت شرطة لندن حينها، بيانا تعليقا على الواقعة، وقالت: "نحن على دراية بفيديو يظهر فيه تعرض لاعب ليفربول لاعتداء عنصري في مباراة وست هام بملعب لندن يوم الاثنين 4 فبراير".

وأضافت: "الضباط بصدد مراجعة اللقطات، لم يتم القيام بأي اعتقالات ولا تزال التحقيقات مستمرة، ونشجع أي شخص شهد سلوكًا غير لائق أثناء المباراة على عرضه علينا في أقرب فرصة".

كما تعرض النجم المصري للعنصرية من جانب جماهير تشيلسي، حيث نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" لبعضًا من جماهير تشيلسي وهم يرددون هتافات عنصرية ضد صلاح والمسلمين.

وظهرت جماهير تشيلسي في الفيديو وهم يهتفون بشكل عنصري ضد نجم الريدز، واصفة إياه بـ "المفجر".

ويستعد صلاح لانطلاق الموسم الجديد، حيث يواجه ليفربول، نظيره نوريتش سيتي ، في افتتاح الدوري، مساء الجمعة.

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