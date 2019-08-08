حقيقة توقف قنوات "beoutQ".. وبيان متداول يكشف التفاصيل.. وقلق بين مشتركي الشبكة

كتب: ضياء السقا

انتاب مشتركو قنوات "beoutQ"، الرياضية، القلق بعد توقفها بشكل مفاجيء خلال الساعات الماضية، في جميع الأجهزة حول العالم، فيما لم تصدر الشبكة السعودية أي بيان رسمي حتى الآن.

وتهدف قنوات "beoutQ"، لكسر احتكار البطولات الكبري، وتوفيرها بسعر مناسب للمشاهد العربي.

وعبر مشتركو القناة في مصر، عن قلقهم، خاصة أنه لأول مرة تظل الشبكة متوقفة هذا العدد من الساعات.

وفي سياق متصل، ترددت أنباء أن سبب الإيقاف، هو قدوم الشبكة على تحديث أجهزتها، على أن تعود بعد ساعات قليلة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا منسوبا لحساب غير رسمي يحمل اسم ”الدعم الفني beoutq “، حيث أكد أن توقف القنوات بسبب أعمال الصيانة، وأنها ستعود خلال الساعات القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن قنوات بي أوت كيو، بدأت بثها من أحد دول أمريكا الجنوبية، بهدف مواجهة الاحتكار، ولذلك سرعت في إذاعة كل المباريات المشفرة، التي تملك حقوقها شبكة بي إن سبورت، القطرية، مما عرضها لقضايا ونزاعات حادة.