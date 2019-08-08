فوز أول لسيرينا منذ نهائي ويمبلدون وصدارة التصنيف بين أوساكا وبليسكوفا

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بدت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس (37 عاما) في حالة بدنية جيدة خلال فوزها على البلجيكية إيليز مرتنز 6-3 و6-3 في طريقها الى بلوغ الدور الثالث من دورة تورونتو الكندية الدولية في كرة المضرب.

وكانت سيرينا المصنفة ثامنة في الدورة، تخوض أول مباراة لها منذ خسارتها نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية أمام الرومانية سيمونا هاليب الشهر الماضي واحتاجت الى 75 دقيقة لتخطي منافستها.

وقالت سيرينا الساعية الى معادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة في بطولات الغراند سلام (24) "أشعر بان تحركاتي في أرجاء الملعب رائعة، لقد عملت على تحسين لياقتي البدنية وبالتالي شعرت باني قادرة على التألق خلال مباراة اليوم".

وأضافت "أستمتع باللعب وهذا أمر جيد".

وتسعى سيرينا الى احراز لقبها الرابع في الدورة الكندية بعد أعوام 2001 و2011 و2013 وقد رفعت رصيدها من الانتصارات فيها الى 31 مقابل 4 هزائم.

وتابعت سيرينا "بما أنني تخلصت من الاصابة، أشعر بالمتعة خلال التمارين وهذا ما لم أقم به منذ كانون الثاني/يناير وبالتالي أشعر بانه مجرد التدريب سيساعدني كثيرا".

وكانت مرتنز كسرت ارسال سيرينا في الشوط الثالث من المجموعة الاولى لكن الاميركية تداركت الموقف وادركت التعادل 3-3 ثم فازت بالشاواط الثلاثة التالية لتفوز بها، قبل ان تكسر ارسال منافستها مرتين في الثانية وتحسم المباراة.

وتلتقي الأميركية في مباراتها المقبلة مع الروسية إيكاترينا ألكسندروفا المتأهلة من التصفيات والتي تغلبت على الصينية زهانغ شواي 6-4 و6-3.

ولحقت بها الى الدور الثالث اليابانية ناومي أوساكا بفوزها على الألمانية تاتيانا ماريا 6-2 ثم بانسحاب منافستها لإصابة في معدتها.

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وكانت أوساكا تخوض أول مباراة لها منذ خروجها في الدور الأول من بطولة ويمبلدون أمام يوليا بوتينتسيفا.

وقالت أوساكا بعد المباراة "أعتقد بأني لعبت بشكل جيد جدا على الرغم من خوضي مجموعة واحدة. لقد فعلت ما اردت خلال المباراة. صحيح باني ارتكبت خطأين مزدوجين لكن ذلك جزءا من اللعبة".

وأضافت "بالنسبة الي، فأنا سعيدة لأني كنت أخوض أول مباراة لي منذ فترة ودخلت الأجواء بسرعة".

-صدارة التصنيف بين أوساكا وبليسكوفا-

وبهذا الفوز، بات مؤكدا تنازل الأسترالية أشلي بارتي عن المركز الأول في تصنيف اللاعبات المحترفات بعد خروجها المبكر في هذه الدورة بخسارتها في الدور الثاني أمام الأميركية صوفيا كينين في مباراة من ثلاث مجموعات، وقد فتح المجال أمام التشيكية كريستينا بليسكوفا وأوساكا لإزاحتها عن التصنيف العالمي، بحسب النتائج التي ستحققانها في الدورة الكندية.

وحققت بليسكوفا فوزا صعبا على الأميركية اليسون ريسكه 6-4 و6-7 (4-7) و6-2.

والمعادلة بسيطة أمام بليسكوفا لتصدر التصنيف العالمي، اذ يتعين بلوغ النهائي في حال تأهل أوساكا الى ربع النهائي في هذه الدورة . وفي حال التقت اللاعبتان في النهائي، تؤول صدارة التصنيف الى الفائزة بينهما.

وستلتقي بليسكوفا في مباراتها المقبلة مع الاستونية انيت كونتافيت التي بلغت الدور الثالث بانسحاب منافستها الاسبانية كارلا سواريز نافارو بعد تخلفها 5-7 و1-3.

وتخطت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة رابعة والفائزة ببطولة ويمبلدون الشهر الماضي خسارتها المجموعة الاولى امام الاميركية جنيفر برايدي 4-6 لتقلب تخلفها امامها وتفوز بصعوبة في المجموعتين الثانية والثالث 7-5 و7-6 (7-5).

وتأتي دورة تورونتو ضمن سلسلة دورات على الأراضي الصلبة استعدادا لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز احدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام والتي تنطلق في 26 الحالي حيث ستدافع أوساكا عن لقبها التي توجت بها بفوزها على سيرينا وليامس العام الماضي.