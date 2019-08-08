رسميًا.. الإسماعيلي يضم محمد حمدي زكي ثلاثة مواسم

أعلن النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، التعاقد بصفة رسمية مع محمد حمدى زكى، مهاجم وصانع ألعاب سموحة، بعقد لمدة ثلاث سنوات مقبلة. وقع اللاعب على عقود انضمام للدراويش فى حضور محمد خلف، مدير إدارة التسويق والتعاقدات، وتامر موسى عضو مجلس الإدارة. حضور محمد خلف، مدير إدارة التسويق والتعاقدات، وتامر موسى عضو مجلس الإدارة. يتطلع مجلس الإدارة لتلبية احتياجات الجهاز الفنى كافة فى المراكز التى تحتاج لتدعيم من أجل تحسن نتائج الفريق، والعودة للنصاب الصحيح كأحد الفرق الموجودة بشكل دائم فى صراع المنافسة. التى تحتاج لتدعيم من أجل تحسن نتائج الفريق، والعودة للنصاب الصحيح كأحد الفرق الموجودة بشكل دائم فى صراع المنافسة. من المقرر أن ينتظم اللاعب، الذى يعد أحد العناصر المميزة، ويتمتع بخبرات كبيرة فى التدريبات الجماعية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

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