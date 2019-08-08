على رغم الموافقة.. انتقال ديبالا إلى توتنهام مهدد بالفشل

اقترب الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، من الانضمام إلى صفوف توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

قالت صحيفة صن الإنجليزية أن باولو ديبالا وافق على شروط شخصية للانضمام إلى توتنهام، بعد تعثر انضمامه إلى

مانشستر يونايتد بسبب مطالبه المادية.

تابعت: "توتناهم مستعد لقبول طلبات اللاعب، للحصول على خدماته الموسم المقبل".

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فيما أوضحت صحيفة الإندبندنت، "وافق نادي شمال لندن على شروط شخصية مع

ديبالا، لكن حقوق الصور الخاصة باللاعب المملوكة لشركة Star Image Company أوقفت الصفقة".

وتابعت: "من الصعب أن يتم حل هذه المشكلة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، مساء اليوم الخميس، مما قد يؤدي لعرقلة الصفقة".

يذكر أن باب الانتقالات الصيفية في إنجلترا، سيتم إغلاقه مساء اليوم الخميس.