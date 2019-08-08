رياضة | عاجل.. خطوة جديدة تقرب المدير الفني الجديد للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. خطوة جديدة تقرب المدير الفني الجديد للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس نادي الزمالك، إن المشرف العام على فريق الكرة أمير مرتضى منصور، سيُسافر إلى إيطاليا لعقد جلسة مع مدرب لقيادة الفريق الأبيض.

استغنى الزمالك عن السويسري كريستيان جروس عقب انتهاء عقده بعد قول رئيس النادي بأن نتائجه سيئة.

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وخلال مداخلة أُجريت ببرنامج الزمالك مع رئيس النادي وقال:"المدرب ليس إيطاليًا وتم مقابلة 6 أو 7 مرشحين؛ حيث يتم تسجيل الجلسة عبر مقطع فيديو وتُرسل لي ولمجلس الإدارة".

وبسؤال عن صعوبة التعاقده مع رامون دياز، المدير الفني السابق لبيراميدز لقيادة الزمالك، رد:"النادي به الأموال الكافية للتعاقد مع أي مدرب ولكن لم نجلس معه".

واختتم رئيس الزمالك قوله المدير الفني سيكون عاقلاً متزنًا ليس كجروس ونرحب بأبناء الزمالك في جلسات اختيار المدرب وتابع أن أمير مرتضى لم يقابل البرتغالي فيريرا للتعاقد معه.