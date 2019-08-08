رياضة | تصريحات مثيرة من طارق يحيى حول تأجيل السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات مثيرة من طارق يحيى حول تأجيل السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، طارق يحيى، أن قرار الكاف بتأجيل السوبر يصب في صالحنا كفريق.

وقد برر لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي قراره بالظروف غير المنتظرة التي أخرت إعلان بطل دوري أبطال إفريقيا ولضيق المدة الزمنية التي تفصلنا عن التاريخ الذي كان محددًا.

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وخلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج الزمالك اليوم بفضائية المحور قال يحيى:"اللاعبون سيعودوا للفريق وسنواجه الترجي في وقت مناسب ولنا لنكون جاهزون للفوز ونكون ملوك أفريقيا بالتتويج بالسوبر والكونفيدرالية".

وأشاد بخالد جلال، المدرب السابق قائلاً:" هو شخص محب للزمالك ونشكره على فترة ونُكمل ما قام به أدى مهمته بشكل مميز ولم يوفق بأخطاء الآخرين ".

يذكر أن الكاف قرر تأجيل المباراة لأجل غير مسمى بعد تحديد موعد مبدئي لكأس السوبر الأفريقي على أن يكون 16، 17 أو 18 أغسطس، في الإمارات.