رياضة | سواريز: نيمار واحد من أفضل اللاعبين في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز: نيمار واحد من أفضل اللاعبين في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز نجم برشلونة، عن تفاؤله بأنطوان جريزمان، لاعب الفريق الجديد عقب الفوز على نابولي الإيطالي، اليوم الخميس، بهدفين ضمن المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد.

وخلال تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية قال سواريز : "لقد أنهيت المباراة مرهقا، وأحاول استعادة النسق في أسرع وقت ممكن قبل انطلاق الموسم وكانت الأمور مُعقدة في الدقائق الأولى من التحضيرات للموسم الجديد، وبتغير الوقت أصبح الأمر أكثر صعوبة،".

وعن شراكة جريزمان، أردف: "هذه هي المباراة الثانية التي نلعبها معا، وأعتقد أنها بداية لعدد كبير من الدقائق التي سنلعبها خلال الموسم، ويجب أن يتكيف مع طريقة لعب برشلونة فهي ليست سهلة على الإطلاق، ويُعاني جميع اللاعبين في البداية، لكنه ذكي للغاية، ونأمل أن يتأقلم معنا بسرعة".

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وحول رأيه في استعادة خدمات نيمار أجاب: "إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم".

وتحدث عن اعتزال دييجو فورلان قائلاً:" لا يمكن أن تقارن ما كنت عليه كلاعب، بما ستصبح عليه كمدرب، ولكن مسيرتك الكروية قد تساعدك في مجال التدريب، وآمل أن يكون مدربًا عظيمًا كما كان لاعبًا أسطورة".