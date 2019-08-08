شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يلتقى اخطاراً رسمياً من الجبلاية لتوثيق عقود جهازه الفني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادي الإسماعيلي اخطاراً من اتحاد الكرة، لتوثيق عقود المديرين الفنيين والمدربين ومديرين الكرة بالاتحاد، وذلك حتى يتسنى لهم استخراج بطاقات دخول الملاعب في الموسم الجديد 2019/2020. ويضم الجهاز الفنى للدراويش كل من صبرى المنياوى مديرا للكرة ومحمود جابر مديرا فنيا وادهم السلحدار مدربا عاما وعطية صابر مدربا وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى. Advertisements يأتى ذلك ، كإجراء روتينى متبع مع كل الأندية ايذانا بانطلاق منافسات الموسم الجديد. الجدير بالذكر أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد اعلنت انطلاق النسخة الجديدة لمسابقة الدورى اعتبارا من يوم 19 سبتمبر المقبل.

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