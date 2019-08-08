شكرا لقرائتكم الزمالك يدفع بصفقاته الجديدة في ضربة البداية بدورى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر طارق يحيى المدير الفنى للزمالك، على الاستعانة ببعض الصفقات الجديدة التى تم إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى ضربة البداية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وتحديدًا أمام فريق ديكاداها بطل الصومال، فى المباراة التى ستجمعهما يوم الأحد المقبل على استاد بترو سبورت، فى ذهاب دور الـ 64 لدورى أبطال أفريقيا.

وجاء استقرار الجهاز الفنى على الاستعانة ببعض الصفقات فى مواجهة بطل الصومال، بعد المباراة الودية التى خاضها الزمالك أول أمس الثلاثاء أمام المتحدة أحد فريق دورى الدرجة الثانية،وفاز فيها الأبيض بأربعة أهداف لهدف وأشرك المدير الفنى عدد من اللاعبين الجدد للتأكد من مدى جاهزيتهم للاعتماد عليهم فى مواجهة ديكاداها. وشهدت المباراة الودية تألق أكثر من صفقة جديدة يأتي في مقدمتها المهاجم المغربي أشرف بن شرقي وكريم بامبو والحارس محمد عواد.

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وتعاقد الزمالك مع 11 صفقة جديدة حتى الآن، هم محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أوناجم جناج الوداد المغربى وأشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى ومحمد صبحى حارس بتروجت ومحمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عبد الشافى ظهير أهلى جدة وإسلام جابر المنضم من المقاصة وكريم بامبو، وعودة محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى محمد، وإمام عاشور الذى لم يقيد فى القائمة الأفريقية ، وقيّد الزمالك 28 لاعب فى القائمة الأفريقية وهم.. حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحى، خط الدفاع: حازم إمام - حمدى النقاز- محمود علاء - محمد عبد الغني- محمود الونش- محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي– محمود عبد العزيز زيزو - محمد حسن - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - اسلام جابر ـ مصطفى فتحى - شيكابالا – أيمن حفنى - محمد عنتر – أحمد سيد زيزو - كريم بامبو - محمود كهربا، خط الهجوم: خالد بوطيب - عمر السعيد- مصطفى محمد. إلا أن أوناجم لن يتمكن من المشاركة فى الأدوار التمهيدية بسبب تأخير الزمالك فى قيده.