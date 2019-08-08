5 صفقات تخطف الأضواء خارج الأهلى والزمالك.. تعرف عليها

كتبت لبنى عبد الله وسط زحمة الصفقات التى أبرمها ناديى الأهلى والزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية نجحت خمسة صفقات فى خطف الاضواء بعيداً عن جدران قطبى الكرة المصرية بعدما شغلت الرأى العام نظراً لغرابتها وأحياناً لقوتها ، وفى السطور التالية نلقى الضوء عليها .. *ميسى...

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