الهلال السعودي يهدد أندية غرب آسيا بالهجوم المرعب

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

وضع الهلال السعودي قدماً في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على مواطنه، الأهلي، 4-2 على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ16 من البطولة القارية.

وبات “الراقي” يحتاج إلى معجزة للتأهل إلى دور الثمانية، خاصة أنه يحتاج إلى الفوز 3-0 على أقل تقدير حتى يخطف بطاقة الصعود إلى ربع النهائي، بينما يكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف واحد، أو الخسارة 0-2، 1-3، لضمان الاستمرار في البطولة.

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وقدم الفريقان مباراة كبيرة، كانت الأقوى في مباريات دور الـ16، بعدما اتسمت بالإثارة منذ الدقائق الأولى بتقدم الأهلي بهدف مبكر عن طريق السوري عمر السومة، ولكن الرد جاء سريعاً من الفريق الضيف، عن طريق الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

ورغم نجاح الأهلي في إنهاء الشوط الأول متقدماً بالهدف الثاني عن طريق لاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس، ولكن الهلال قام بـ”ريمونتادا” رائعة في الشوط الثاني عن طريق خط الهجوم المرعب، حيث افتتح الفرنسي غوميز الشوط الثاني مبكرأً بإحراز هدف التعادل، ثم أضاف بنفسه الهدف الثالث ليصبح “هاتريك”، قبل أن يحسم اللقاء اللاعب عبدالله الحافظ.

ووجه “الزعيم” رسالة تهديد إلى جميع أندية غرب آسيا، من خلال الهجوم المرعب الذي يمتلكه الفريق السعودي، حيث أكد الهلال جاهزيته للبطولة القارية، بعدما أنهى الموسم الماضي بصورة مخيبة للآمال، بخسارته لقب الدوري السعودي لمصلحة غريمه التقليدي، النصر، ليخسر جميع البطولات المحلية، كما خسر نهائي كأس زايد للأندية الأبطال أمام النجم الساحلي التونسي.

ويراهن الهلال على مدربه الجديد، الروماني رازفان لوسيسكو، والثلاثي الأجنبي القوي، بقيادة الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والبيروفي الدولي أندري كاريلو، وفي المقدمة الهداف الفرنسي غوميز، بينما سيكون العائق الذي يؤرق “الزعيم” هو خط الدفاع، خاصة أن الفريق يستقبل أهدافاً بطريقة سهلة قد تعرقل مسيرته في البطولة القارية.