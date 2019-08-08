شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لـ"عموري" بعد انتقاله للجزيرة ورسالته لجماهير الهلال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب الوافد الجديد لصفوف فريق الجزيرة، الدولي عمر عبدالرحمن عن سعادته بالانتقال لصفوف الجزيرة في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات بعد نهاية مشواره مع فريق الهلال السعودي.
وقال عموري في رسالة لمتابعيه عبر حسابه في "تويتر": "أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال السعودي على كل ما قدموه لي خلال وجودي في صفوف الفريق العريق صاحب التاريخ المضيء".
وأضاف: "يطيب لي أن أشكر نجم الكرة السعودية ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأسبق سامي الجابر على دعمه وتشجيعه لي خلال فترة انضمامي للفريق"
وزاد: "كل الشكر والتقدير لجمهور الهلال العريق الذي يصنع النجوم ويحفز اللاعبين على الإبداع وكل التوفيق للهلال لن انساكم ابدا وأنتم في القلب".
وتابع: "كل الشكر والتقدير لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس نادي الجزيرة على حرصه ودعمه اتمام صفقة انتقالي لنادي الجزيرة متمنيا ان اكون عند حسن ظن سموه".
وأختتم: "كما اشكر سعادة محمد سيف السويدي رئيس مجلس ادارة شركة الجزيرة لكرة القدم واعضاء الشركة على ثقتهم بانضمامي الى فخر ابوظبي متمنيا ان اكون عند حسن ظن الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أول تصريح لـ"عموري" بعد انتقاله للجزيرة ورسالته لجماهير الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.