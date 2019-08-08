الامارات | الجزيرة يتعاقد مع عموري وعامر 3 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يتعاقد مع عموري وعامر 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقدت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة مع خط وسط العين والهلال السعودي السابق عمر عبد الرحمن ولاعب وسط بني ياس والعين السابق عامر عبد الرحمن لمدة 3 سنوات في صفقتي انتقال حر.

وانتهى عقد عموري مع العين بنهاية الموسم الحالي والذي أعاره إلى الهلال السعودي في الموسم الماضي ، لكنه لم يكمل الموسم بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي .

فيما انتقل عامر عبد الرحمن إلى العين قبل موسمين ولم يتفق الطرفان على تجديد التعاق Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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