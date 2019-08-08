شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يناقش حقوق الحكام وفكرة الغاء الحكم الخامس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه النية داخل مسئولو اتحاد الكرة لإلغاء الحكم الخامس فى الموسم المقبل 2019 – 2020 لعدم تحقيق التجربة الهدف المرجو منها وهو الإنهاء على الأخطاء من الحكام ، إلى جانب توفير المستحقات الخاصة بالحكم الخامس فى ظل رغبة مسئولو الاتحاد زيادة بدلات الحكام فى الموسم المقبل. وينتظر مسئولو اتحاد الكرة القرار النهائى من قبل لجنة الحكام التى سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة لمعرفة رأيهم النهائي فى إلغاء الحكم الخامس فى ظل عدم الاتفاق النهائى على تطبيق تقنية الفيديو فى الموسم المقبل .

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