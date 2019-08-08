محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
مران الزمالك.. تدريبات إضافية لشيكا وحفني.. وتأهيل شيفو وجابر
تقارير توضح موقف النني من الرحيل لبطل الدوري التركي
الأهلي يُعير ثنائي فريق الشباب لطنطا
رابع الصفقات الصيفية.. أسوان يضم مهاجم الأهلي السابق
6 قرارات جديدة من اتحاد الكرة بشأن عمل المدربين
إسكواش.. ناشئات مصر تبلغ المربع الذهبي لبطولة العالم
تقرير.. الزمالك يفقد 7 لاعبين في ضربة البداية بدوري الأبطال
مصر تخسر أمام فرنسا بمونديال اليد للناشئين
رسميًا.. كاف يعلن الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا
مدربان صربيان على طاولة الزمالك
مران الأهلي.. الشناوي وسليمان يواصلان التأهيل.. وجلسات لإكرامي وعاشور ونيدفيد
الإسماعيلي يتعاقد مع محمد حمدي زكي
تعرف على ترتيب مجموعة مصر بمونديال الناشئين لليد بعد نتائج الجولة الثانية
ريال مدريد يتدخل في صفقة نيمار
رسميا.. الأهلي يعلن قبول تسوية النزاع مع "صلة"
رسميًا.. الاتحاد التونسي يعلن تأجيل السوبر الأفريقي
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. عقوبة جديدة ضد الزمالك.. حقيقة رحيل النني لتركيا.. والأهلي يعير لاعبين لطنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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