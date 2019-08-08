حصل سباح نادى سموحة ياسين حسام على كأس أحسن سباح لمرحلة ١٦ في بطولة كأس الاتحاد .التي نظمها الاتحاد المصري للسبحة برئاسة ياسر ادريس واختتمت قبل يومين . قبل يومين . وحرص المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة علي تهنئة السباح البطل وقال انه حقق مجموعة من الأرقام القوية المميزة مشيرا الى ان الارقام التى حققها السباح تؤهله للأنضمام لمنتخب مصر المشارك فى بطولة أفريقيا شهر سبتمبر القادم و تؤهله تلك الارقام للمنافسة على ميدالية أفريقية. انه حقق مجموعة من الأرقام القوية المميزة مشيرا الى ان الارقام التى حققها السباح تؤهله للأنضمام لمنتخب مصر المشارك فى بطولة أفريقيا شهر سبتمبر القادم و تؤهله تلك الارقام للمنافسة على ميدالية أفريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سباح سموحة يفوز بجائزة الافضل في بطولة كأس الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.