مُحدث | جميع صفقات الهلال في صيف 2019

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نرصد لكم في هذا الموضوع المُحدث جميع صفقات نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الروماني “رازفان لوشيسكو” الذي تسلم المسؤولية في يونيه الماضي خلفًا للمدرب الكرواتي زوران ماميتش.

وحظى رازفان لوشيسكو بدعم جيد منذ وصوله إلى “ستاد جامعة الملك سعود“، حيث حصل على صفقتين هامتين في الدفاع والوسط حتى الآن، ويأمل في دعم إضافي من الرئيس الجديد “فهد بن نافل” الذي خلف عبد الله الجربوع بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في وقت سابق من العام الحالي-.

ويسعى العملاق الأزرق لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي، حيث خسر رفاق بافيتيمبي جوميز لقب الدوري السعودي للمحترفين (دوري الأمير محمد بن سلمان) في الردهات الأخيرة من الموسم أمام النصر، قبل سقوطهم الصادم في نهائي البطولة العربية للأندية (كأس الشيخ زايد) أمام النجم الساحلي التونسي.

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وأنفق الهلال مبلغ ضخم للغاية على ضم لاعب منتخب بيرو “آندريه كاريو” بشكل نهائي بعد نجاحه في الإعارة من بنفيكا الموسم الماضي، ووصلت قيمة الصفقة لنحو 9 ملايين و300 ألف دولار، ما يعادل 34 مليون و875 ألف ريال سعودي، لكن النادي استطاع تعويض هذا المبلغ عن طريق بيع عدد من لاعبيه، وفي مقدمتهم المغربي أشرف بن شرقي.

موقع الخليج 365 يستعرض في هذا الموضوع جدول خاص باللاعبين الذين ضمتهم إدارة الهلال السعودي بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي، بالإضافة إلى جدول خاص باللاعبين الراحلين عن قلعة الزعيم في الميركاتو الصيفي 2019.

الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط نادي الهلال خلال سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، لكن الجدول لا يتضمن سوى الصفقات التي تمت بشكل رسمي.

جميع صفقات الهلال في صيف 2019

اللاعب – المركز – السن الجنسية قادم من تفاصيل الصفقة آندريه كاريو دياز – جناح أيمن – 28 عامًا بيرو بنفيكا – البرتغال 9.3 مليون دولار– تحويل الإعارة إلى عقد دائم – عقد مدته 4 سنوات جانج هيون سوو – قلب دفاع – 27 عامًا كوريا الجنوبية أف سي طوكيو – اليابان مليون دولار – عقد مدته 3 سنوات نواف الغامدي – حارس مرمى – 20 عامًا السعودية الهلال تحت 23 عامًا تصعيد من فريق الشباب فهد الرشيدي – جناح أيمن – 22 عامًا السعودية أحد – السعودية عائد من إعارة متعب المفرج – قلب دفاع – 22 عامًا السعودية الهلال تحت 23 عامًا تصعيد من فريق الشباب – عقد حتى يونيه 2021 عبد الله فريد الحافظ – قلب دفاع – 26 عامًا السعودية الإتفاق – السعودية عائد من إعارة عمر خربين – قلب هجوم – 25 عامًا سوريا بيراميدز – مصر عائد من إعارة ؟ ؟

الراحلون عن الهلال في صيف 2019