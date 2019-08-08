مُحدث | جميع صفقات الهلال في صيف 2019

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نرصد لكم في هذا الموضوع المُحدث جميع صفقات نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الروماني “رازفان لوشيسكو” الذي تسلم المسؤولية في يونيه الماضي خلفًا للمدرب الكرواتي زوران ماميتش.
وحظى رازفان لوشيسكو بدعم جيد منذ وصوله إلى “ستاد جامعة الملك سعود“، حيث حصل على صفقتين هامتين في الدفاع والوسط حتى الآن، ويأمل في دعم إضافي من الرئيس الجديد “فهد بن نافل” الذي خلف عبد الله الجربوع بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في وقت سابق من العام الحالي-.
ويسعى العملاق الأزرق لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي، حيث خسر رفاق بافيتيمبي جوميز لقب الدوري السعودي للمحترفين (دوري الأمير محمد بن سلمان) في الردهات الأخيرة من الموسم أمام النصر، قبل سقوطهم الصادم في نهائي البطولة العربية للأندية (كأس الشيخ زايد) أمام النجم الساحلي التونسي.
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وأنفق الهلال مبلغ ضخم للغاية على ضم لاعب منتخب بيرو “آندريه كاريو” بشكل نهائي بعد نجاحه في الإعارة من بنفيكا الموسم الماضي، ووصلت قيمة الصفقة لنحو 9 ملايين و300 ألف دولار، ما يعادل 34 مليون و875 ألف ريال سعودي، لكن النادي استطاع تعويض هذا المبلغ عن طريق بيع عدد من لاعبيه، وفي مقدمتهم المغربي أشرف بن شرقي.
موقع الخليج 365 يستعرض في هذا الموضوع جدول خاص باللاعبين الذين ضمتهم إدارة الهلال السعودي بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي، بالإضافة إلى جدول خاص باللاعبين الراحلين عن قلعة الزعيم في الميركاتو الصيفي 2019.
الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط نادي الهلال خلال سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، لكن الجدول لا يتضمن سوى الصفقات التي تمت بشكل رسمي.
جميع صفقات الهلال في صيف 2019
|
اللاعب – المركز – السن
|
الجنسية
|
قادم من
|
تفاصيل الصفقة
|
آندريه كاريو دياز – جناح أيمن – 28 عامًا
|
بيرو
|
بنفيكا – البرتغال
|
9.3 مليون دولار– تحويل الإعارة إلى عقد دائم – عقد مدته 4 سنوات
|
جانج هيون سوو – قلب دفاع – 27 عامًا
|
كوريا الجنوبية
|
أف سي طوكيو – اليابان
|
مليون دولار – عقد مدته 3 سنوات
|
نواف الغامدي – حارس مرمى – 20 عامًا
|
الهلال تحت 23 عامًا
|
تصعيد من فريق الشباب
|
فهد الرشيدي – جناح أيمن – 22 عامًا
|
السعودية
|
أحد – السعودية
|
عائد من إعارة
|
متعب المفرج – قلب دفاع – 22 عامًا
|
السعودية
|
الهلال تحت 23 عامًا
|
تصعيد من فريق الشباب – عقد حتى يونيه 2021
|
عبد الله فريد الحافظ – قلب دفاع – 26 عامًا
|
السعودية
|
الإتفاق – السعودية
|
عائد من إعارة
|
عمر خربين – قلب هجوم – 25 عامًا
|
سوريا
|
بيراميدز – مصر
|
عائد من إعارة
|؟
|؟
الراحلون عن الهلال في صيف 2019
|
اللاعب – المركز – السن
|
الجنسية
|
رحل إلى
|
تفاصيل الصفقة
|
مجاهد المنيع – قلب هجوم – 23 عامًا
|
السعودية
|
الطائي – السعودية
|
انتقال حر
|
مشاري سعد القحطاني – إرتكاز متأخر + جناح أيمن –
|
السعودية
|
الوحدة – السعودية
|
انتقال حر
|
إزيكيل أوزفالدو سيروتي – جناح ومهاجم متأخر – 27 عامًا
|
الأرجنتين
|
سان لورينزو – الأرجنتين
|
انتقال حر – أعير الموسم الماضي لنادي إنديبيندينتي الأرجنتيني
|
أشرف بن شرقي – مهاجم متأخر وجناح مهاجم – 24 عامًا
|
المغرب
|
الزمالك – مصر
|
2.5 مليوندولار
|
ميلوس ديجينيك – قلب دفاع – 25 عامًا
|
أستراليا / كرواتيا
|
سرفينا زفيزدا – صربيا
|
إعارة حتى يونيه 2020
|
عبد الملك الخيبري – وسط دفاع وإرتكاز متأخر – 33 عامًا
|
السعودية
|
الشباب – السعودية
|
انتقال حر
|
عمر حمد العودة – ظهير أيمن – 20 عامًا
|
السعودية
|
الرائد – السعودية
|
انتقال حر – أعير الموسم الماضي للفيحاء
|
ماجد النجراني – إرتكاز وجناح أيسر – 26 عامًا
|
السعودية
|
الاتفاق – السعودية
|
انتقال حر– أعير الموسم الماضي للفيحاء
|
أحمد شراحيلي – قلب دفاع وظهير– 26 عامًا
|
السعودية
|
الشباب – السعودية
|
انتقالحر
|
مهند عبد الحليم فلاته – إرتكاز وبوكس تو بوكس – 23 عامًا
|
السعودية
|
الفتح – السعودية
|
حوالي 200 ألف دولار
|
عبد الرحمن اليامي – قلب هجوم – 22 عامًا
|
السعودية
|
الحزم – السعودية
|
حوالي 150 ألف دولار
|
علي الحبسي – حارس مرمى – 37 عامًا
|
سلطنة عمان
|
يبحث عن ناد جديد
|
انتهاء العقد
|
عمر عبد الرحمن (عموري) – صانع ألعاب ومهاجم متأخر – 27 عامًا
|
الإمارت / اليمن
|
الجزيرة – الإمارات
|
انتقال حر – انتهاء العقد
|؟
|؟
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.