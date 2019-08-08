شكرا لقرائتكم الصحف العالمية تشيد بثلاثي الهلال بعد الفوز الكبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشادت المواقع والصحف العالمية بفوز الهلال على أهلي جدة يوم الثلاثاء في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تألق اللاعبين والمدرب في الفريق العاصمي.

وفاز الهلال على أهلي جدة بأربعة أهداف لهدفين رغم تقدم الأخير في النتيجة مرتين، وصنعت ثلاثية غوميز الفارق في المباراة بالإضافة إلى هدف عبدالله الحافظ، على أن يتواجه الفريقان إيابا في الأسبوع المقبل.

فاناتيك الرومانية

وعنونت مجلة "فاناتيك" الرومانية خبر المباراة قائلة "هداف الهلال يكيل المديح للوتشيسكو ويقول: طريقته حققت الانتصار"، إذ نسب بطل مباراة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، غوميز، لمدربه في مباراته الرسمية الأولى مع الهلال، وقال: ضغطي على المدافعين في الشوط الثاني أجبرهم على أن يخطئوا، وأعزو ذلك للمدرب لوتشيسكو، الذي شرح لنا طريقة واضحة بفلسفته.

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الموقع الفرنسي

وركز "ون1 نيوز" الفرنسي على البيروفي كاريو، ممتدحة صناعته في مباراته الرسمية الأولى على مستوى البطولة القارية، بعدما مرر الكرة لزميله غوميز في الهدف الثاني.



وأشادت "أجانسبور" التركية بالفوز العريض الذي حققه غوميز ورفاقه، مؤكدة سعادته بأن الانتصار العريض صادف يوم ميلاده الـ35. فيما ركزت "بروسبورت" الرومانية على مواطنها مدرب الهلال، وكتبت في أعلى الصفحة "فريق رازفان لوتشيسكو الجديد، يهزم الأهلي خارج أرضه، 4 – 2".

أجانسبور التركي

بروسبورت الرومانية

وأسهب الموقع في تفاصيل المباراة وكتب "في مباراته الرسمية الأولى على دكة فريقه السعودي، راهن لوتشيسكو على نجومه في الهجوم، كاريو وجوفينكو وغوميز، إلا أن فريق نيكولا ستانشيو السابق استطاع التقدم بهدفين لهدف، ولكن غوميز، نجم مارسيليا وليون وسوانزي سيتي السابق، أسهم بشكل كبير في الانتصار بثلاثيته.