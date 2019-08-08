الأهلي المصري يتصدر سباق بطل القرن الجديد والزمالك سادسا

يتصدر النادى الأهلي المصري ترتيب أندية قارة أفريقيا، فى القرن الحالى، وفقا للمعايير الخاصة، التى يتبعها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" فى احتساب النقاط لكل فريق.

وأعتلى الأهلى قائمة ترتيب الأندية الإفريقية فى القرن الحالى، بداية من عام 2001 حتى 2019، برصيد 70 نقطة، بينما حل فريق الزمالك فى المركز السادس برصيد 28 نقطة، بالتساوى مع فريق الصفاقسى التونسي.

واحتل فريق مازيمبى الكونغولى المركز الثانى فى القائمة برصيد 55 نقطة، ثم النجم الساحلى التونسي فى المركز الثالث 51 نقطة، الترجى التونسي رابعا 49 نقطة والوداد المغربى خامسا بـ 29 نقطة.

واحتل انيمبا النيجيرى فى المرتبة الثامنة برصيد 27 نقطة، ثم الهلال السودانى تاسعا برصيد 23 نقطة وأخيرا صن داونز الجنوب أفريقي.

جدير بالذكر أن الأهلى يعد أكثر الأندية تتويجا بلقب دورى أبطال أفريقيا برصيد 8 ألقاب.