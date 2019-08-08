شكرا لقرائتكم الأهلى يواصل تدريباته على "التتش" إستعداداً لمواجهة "إطلع بره"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الاهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش إستعداداً لمواجهة فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان الأحد المقبل في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ومن المقرر أن يُقيم الاهلي معسكراً مُغلقاً لمدة 48 ساعة بالأسكندرية قبل اللقاء حيث يتجه الفريق غداً ، الجمعة، للأسكندرية للأقامة بها حتى موعد المباراة حفاظاً على تركيز الفريق من أجل تحقيق نتيجة جيدة الأحد المقبل تُسهّل مهمة المارد الأحمر في لقاء العودة من أجل إستكمال رحلة المنافسة على اللقب الافريقي الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013.

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