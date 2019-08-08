شكرا لقرائتكم المصري يتوجه للإسماعيلية لمواجهة التقدم السعودي وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه فريق المصرى إلى الإسماعيلية صباح اليوم الخميس، ويحصل اللاعبون على قسط من الراحة قبل خوض مباراته أمام التقدم السعودي – أحد أندية الدرجة الثانية – في تمام الخامسة مساء اليوم على ملعب الفندق ، فيما سيلاقي المصري نظيره الانتاج الحربي في الخامسة مساء غد الجمعة على الملعب ذاته.

وأنهى ياسر سالم مدير الكرة بالنادي المصري الترتيبات المتعلقة بخوض الفريق الأول لمباراتيه الوديتين أمام كلا من التقدم السعودى والإنتاج الحربى واللتين سيخوضهما الفريق بأحد فنادق مدينة الإسماعيلية .

يذكر أن المصرى يخوض الكونفدرالية الافريقية فى الموسم الجديد بعد حصوله على المركز الرابع بالدورى الأخير.