بهدف راكيتيتش: نتيجة مباراة برشلونة ونابولي اليوم ودياً في لقاء قوي

نقدم نتيجة مباراة برشلونة ونابولي اليوم وديا، يبدأ العد التنازلي على اختتام بطل الليجا الأسبانية للعام الماضي الاستعدادات النهائية للعودة للموسم الكروي في أسبانيا برحلة قصيرة خارج أوروبا وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية بعد فوزه بكأس خوان جامبر الودية على أرسنال يلتقي اليوم الفريق الكتالوني مع نابولي في تمام الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم بتوقيت مكة.

مباراة برشلونة ونابولي

ومن المفترض أن يخوض فالفيردي اللقاء بالتشكيل السابق الذي بدأ به في مباراته ضد أرسنال وعدم اشراك كوتينهو الذي تدور حول مستقبله الدوائر حيث يرغب أكثر من نادي في الدوري الانجليزي استعارته من البرسا بينما ترغب برشلونة في اشراكه في صفقة انتقال نيمار المحُتملة، ولكن رغبة اللاعب تظل هى البقاء في كتالونيا.

برشلونة ونابولي

ويغيب عن لقاء اليوم واللقاء الودي القادم أيضا نجم البرسا الأول وأحد أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ ليونيل ميسي بسبب الاصابة، حيث لم يُسافر الأرجنتيني مع فريقه في الجولة الخارجية وبدأ في عمليات التأهيل اليوم في مركز خوان جامبر للحاق بمباراة السان ماميس في انطلاقة الفريق المرتقبة في الليجا بعد 10 أيام.

نتيجة مباراة برشلونة ونابولي

ونجح برشلونة في ابرام عدد من الصفقات كان أبرزها بطبيعة الحال التعاقد مع المهاجم والجناح الدولي الفرنسي أنظوان جريزمان في صفقة كسر عقد من نادي أتلتيكو مدريد الذي تدور بعض الأخبار حول نيته في مقاضاة البرسا لرفع السعر ل200 مليون.

تشكيل برشلونة الذي شهد تواجد عدد من البدلاء: نيتو، موسى واجي، توديبو، أومتيتي، فيربو، راكيتيتش ريكي بويج، بوسكيتس، كارليس بيريز، سواريز، جريزمان