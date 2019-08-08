موعد مباراة برشلونة ضد نابولي في المباراة الودية والتوقيت والقنوات الناقلة

تابع مباراة برشلونة ضد نابولي اليوم، وذلك في صباح يوم الخميس 8 أغسطس 2019، ونرصد معكم الأخبار العاجلة، المباراة ودية من تعليق راشد عبد الرحمن، مباراة ودية بين ممثل أسبانيا برشلونة، وممثل إيطاليا نابولي، ومتابعة شاملة للأخبار الرياضية،

مباراة برشلونة ونابولي تابع الخميس 8 أغسطس 2019 في تمام الساعة 1:30 صباحًا بتوقيت القاهرة، والساعة 2:30 صباحًا بتوقيت السعودية والبحرين والكويت والأردن وتركيا وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق والكويت وقطر واليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر، والساعة 3:30 صباحًا بتوقيت الإمارات، ونرصد معكم الأخبار العاجلة.

المباراة تذاع على قناة البارسا الرسمية، وقناة الشارقة الرياضية، وقناة البارسا تذاع على قمر الهوت بيرد، بينما الشارقة على النايل سات، تابع برشلونة ونابولي اليوم تابع حصري.