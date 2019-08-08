جالطة سراى يتوصل لاتفاق مع محمد الننى والإعلان خلال ساعات

كشفت صحيفة “takvim” التركية، أن جالطة سراى وصل إلي شروط الننى الشخصية لإتمام إجراءات انتقاله رسميا للفريق التركى، وتابعت الصحيفة أن النادي التركي سيعلن عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة بشكل رسمي، مشيرة إلي أن بيع الننى لجالطة سراى سيكون لمدة موسما وحيداً على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء.

يذكر أن محمد الننى خاض 17 مباراة فقط مع أرسنال في الموسم المنصرم منها 8 مباريات في النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، والتي فاز بلقبها مانشستر سيتى.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية في وقت سابق أن إرادة نادى وست هام يونايتد ترغب فى الحصول علي محمد الننى مقابل 9 ملايين جنيه استزليني، قبل أن تريد جماهير النادي بالتراجع عن إنهاء الصفقة، كما رفض نادى كريستال بالاس التعاقد مع محمد الننى في إطار صفقة تبادلية مع الإيفوارى ويلفريد زاها.