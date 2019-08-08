فشل مفاوضات مانشستر يونايتد مع إريكسن بسبب ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية، عن فشل الإتصالات بين مانشستر يونايتد وكريستيان إريكسن نجم وسط توتنهام، بأمر بيع النجم الدنماركي إلى الشياطين الحمر خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، جاء ذلك وفقاً لما ذكرته شبكة “سكاى سبورت”البريطانية، إن المفاوضات بين مانشستر يونايتد ولاعب خط وسط توتنهام هوتسبير،انتهت بشكل مفاجئ، لأن إدارة المان يونايتد يظنون أن إريكسن يريد الرحيل إلى ريال مدريد فقط.

وأظهرت إدارة فريق توتنهام الإنجليزي تحضيراتها لبيع كريستيان إريكسن هذا الموسم، خاصة وأن عقده سينفذ مع توتنهام صيف 2020، وتابعت الشبكة، إن كريستيان إريكسن لم يغادر إلى ريال مدريد بسبب رغبة زين الدين زيدان في التوقيع مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بدلاً من جلب الدنماركي.