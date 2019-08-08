مباراة العراق وسوريا اليوم 8-8-2019 فى بطولة اتحاد غرب أسيا التشكيل المتوقع والموعد والقنوات الناقلة...

نتابع معكم مباراة العراق وسوريا اليوم الخميس 8 أغسطس 2019 فى اطار مباريات بطولة اتحاد غرب أسيا، المباراة التى من المقرر اقامتها مساء اليوم على ملعب كربلاء بالعراق، فى الجولة الثالثة للمجموعة الاولى، حيث سبق لكل منتخب أن لعب مباراتين و فاز المنتخب العراقى فى المباراتين على المنتخب اللبنانى 1/0، وفاز فى المباراة الثانية على منتخب فلسطين 2/1، بينما نال المنتخب السورى هزيمة غير متوقعة من منتخب لبنان بهدفين مقابل هدف، كما تعادل 1/1 مع منتخب اليمن.

موعد مباراة العراق وسوريا اليوم

مباراة العراق وسوريا ستقام اليوم الخميس فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت العراق وسوريا وفلسطين والأردن ولبنان والسعودية والكويت والبحرين واليمن وقطر، الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وسوريا

مباراة سوريا والعراق سوف تكون منقولة على عدة قنوات مفتوحة عربية،ابرزها قناة الرياضية العراقية، قناة الأردن الرياضية وقناة الكويت الرياضية.

تشكيل العراق المتوقع

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فى حراسة المرمى يلعب حميد

و يلعب فى خط الدفاع اللاعبون ضرغام – ناطق- مهاوى- ابراهيم

فى خط الوسط حسين على- عطوان- كامل- همام -بايش

وامامهم ايمن حسين