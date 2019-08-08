ألفيس: حققت حلم الطفولة بالانضمام إلى ساو باولو البرازيلي

أوضح الظهير الأيمن البرازيلي دانى ألفيس، أنه حقق حلم الطفولة بالانتقال لصفوف فريق ساو باولو، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وغادر ألفيس إلى ساو باولو في صفقة انتقال حر حتى ديسمبر 2022، بعدما نفذ عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم المنصرم.

وذكر ألفيس في المؤتمر الصحفي لوسائل الإعلام والجمهور “إنه شعور لا يوصف لارتداء هذا القميص، أحلم بهذه اللحظة منذ أن كنت طفلاً وقد أتي الوقت”.

وتابع اللاعب البرازيلى “ساو باولو لم تتعاقد مع لاعباً فحسب، بل جلبت أيضاً أحد المشجعين، شخص كان متعطشاً لرؤية كاكا ولويس فابيانو ولوغانو “، وأشار ألفيس بتصريحاته “لن يندم ساو باولو على مجيأه إلى هنا، أعرف أن الكثيرين قد لا يفهمون، لكن هذا أمر شخصي للغاية؛ كان لدي الكثير من الاحتمالات ، لكن ليس أكثر من تحقيق الحلم”.