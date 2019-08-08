سانى يعانى من سوائل فى الركبة ويغيب عن مان سيتى لفترة طويلة

ذكرت تقارير صحفية، سر إصابة ليروى سانى جناح فريق مانشستر سيتى الإنجليزي، والتي حدثت له أمام ليفربول الأحد الماضي، بكأس الدرع الخيرية، وذكر ليروى سانى جناح مانشستر سيتى بالمغادرة إلى بايرن ميونخ خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن بيع المهاجم ليروى سانى إلى نادى بايرن ميونخ في موسم الانتقالات الصيفية الجارية أصبح معقداً للغاية بسبب معاناة اللاعب من سوائل فى الركبة، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها ضد ليفربول في كأس الدرع الخيرية الأحد الماضي.

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وكان مانشستر سيتى قد فاز بلقب الدرع الخيرية على حساب ليفربول بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بنتيجة 1-1، وأصيب سانى في أوتار الركبة خلال الدقائق العشر الأولى من زمن اللقاء، فيما لم تؤكد الكشوفات الطبية التى خضع لها في اليومين الماضيين أنه ليس هناك وقت محدد لعودته إلى الملاعب.