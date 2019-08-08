الآن: تعرف على نتيجة مباراة برشلونة ونابولي اليوم الخميس في لقاء شهد العديد من الفرص الضائعة

نقدم لكم نتيجة مباراة برشلونة اليوم ضد نابولي، يختتم فريق البرسا استعدادته الودية للتحضير للموسم المقبل من خلال مواجهتين متتاليتين مع أحد أكبر الفرق الايطالية ألا وهو فريق نابولي، وستكون هذه هى الجولة خارجيا قبل العودة للديار لبداية الليجا الأسبانية بمباراة كبيرة أمام أتلتيك بلباو الذي اعتاد أن يكون نداً قويا للبرسا والريال في السنوات الأخيرة.

مباراة برشلونة ونابولي

وتنطلق مباراة برشلونة ضد نابولي في تمام الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الخميس بتوقيت القاهرة حيث تٌقام المباراة على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية في الجولات الترويجية التي يقوم بها الفريق الكتالوني في كل عام، وسيكون اللقاء متاحا للمشاهدة عبر القمر الصناعي النايل سات مجانا للمتابعينمن خلال قناة الشارقة الرياضية التي ستبث المبارتين.

وقبل المباراة تصارعت التقارير الصحفية الواردة بشان صفقة نيمار المحتملة في الساعات الأخيرة التي تُرجح احتمالية بيع النادي الباريسي لنجم السامبا البرازيلية حيث تشير التقارير إلى تدخل ريال مدريد وتقديمه عرض لضم لاعب البرسا السابق على أن يكون الكرواتي لوكا مودريتش جزءا من تلك الصفقة فهل ستظل رغبة نيمار في العودة للبرسا.

نتيجة برشلونة ونابولي اليوم

وكشف المدافع الحالي لفريق برشلونة بيكيه عن وجود محادثات خاصة بينه وبين نيمار ولكنه أكد أن نيمار هو صاحب الاختصاص في حال رغبته في العودة لبرشلونة والقيام بالاعلان عن ذلك، ولكن لا يمكن الكشف عن طبيعة ومضمون المحادثات الخاصة بينهم والاعلان عن رغبته وكأن بيكيه يوجه رسالة لنيمار جونيور.

وأعلن فالفيردي عن التشكيل الذي سيبدأ لقاء اليوم في مواجهة أبناء أنشيلوتي وكان في حراسة المرمى نيتو وأمامه واجي، توديبو، أومتيتي، فيربو وثلاثي الوسط ريكي بويج، بوسكيتس، راكيتيتش، وثلاثي هجومي بيريز، سواريز، جريزمان.